В Кении разбился самолет с 12 людьми на борту
В Кении потерпел крушение самолет, на борту которого находились 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской авиации республики.
Известно, что ЧП произошло в восточной части страны. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о погибших и пострадавших не приводится. В настоящий момент другие детали неизвестны.
