В Ленобласти таможенники изъяли партию наркотиков на 400 млн рублей
В Ленинградской области ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс‑служба ФТС России во вторник 28 октября.
Изъяли сырье, из которого можно было бы изготовить около 200 кг синтетических наркотиков. Примерная стоимость такой партии на черном рынке — около 400 млн рублей.
Производство обнаружили в ходе оперативной проверки. Таможенники установили, что в составе сборного груза из Восточной Азии перемещался прекурсор для изготовления наркотиков.
По подозрению в контрабанде задержали двоих мужчин, ранее судимых за распространение запрещенных веществ. По версии следствия, они планировали перевезти товар в специально оборудованные гаражи в Ленинградской области и затем распространять готовый продукт через закладки. Возбудили уголовное дело.
