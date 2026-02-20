Известного ученого застрелили на пороге собственного дома
Выдающегося астрофизика из Калифорнийского технологического института Карла Гриллмэйра застрелили на крыльце его дома в Калифорнии. Об этом пишет газета Los Angeles Times.
По данным издания, ученый получил смертельное огнестрельное ранение и скончался на месте. Подозреваемому в убийстве уже предъявили обвинение. Сейчас полиция продолжает расследование причин и обстоятельств трагедии.
Известно, что Карл Гриллмэйр посвятил более 40 лет изучению галактик и планет, находящихся на огромных расстояниях от Земли.
