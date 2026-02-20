Известного ученого застрелили на пороге собственного дома

20 февраля 2026, 08:28

LA Times: астрофизика Гриллмэйра застрелили у его дома в Калифорнии

Фото: iStock/dominikherz

Выдающегося астрофизика из Калифорнийского технологического института Карла Гриллмэйра застрелили на крыльце его дома в Калифорнии. Об этом пишет газета Los Angeles Times.