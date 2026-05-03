Жениха застрелили по дороге на собственную свадьбу
В Индии неизвестные расстреляли жениха по пути на собственную свадьбу. Как сообщает портал NDTV 2 мая, трагический инцидент произошел вечером 1 числа в штате Уттар-Прадеш. 27-летний Азад Бинд вместе со свадебной процессией направлялся к месту торжества, когда на него напали.
Двое злоумышленников в масках на мотоцикле перехватили автомобиль жениха и открыли огонь. Сделав несколько выстрелов, преступники скрылись. Родственники и гости немедленно доставили раненого в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
В настоящее время проводится расследование. Мотивы убийства не установили.
Ранее, 18 апреля, в Индии произошел другой резонансный случай. Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе.