Охранник мэра Лондона забыл на улице сумку с оружием
Полиция британской столицы начала внутреннее расследование после того, как один из охранников мэра Лондона Садика Хана забыл на улице сумку, полную огнестрельного оружия. Об этом информирует телеканал Sky News.
Перед домом мэра на юге Лондона прохожий обнаружил сумку с оружием и боеприпасами. В ней находились пистолет-пулемет Heckler & Koch, пистолет Glock и электрошокер Taser. О своей находке мужчина сообщил в полицию.
Правоохранительные органы подтвердили факт обнаружения оружия 31 марта. Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия через семь минут после получения сообщения и изъяли предметы.
Согласно информации источника, пять охранников мэра временно отстранены от работы на время расследования, которое проводит управление профессиональных стандартов столичной полиции.
