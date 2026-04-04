В Братске пьяная женщина на иномарке сбила четырех человек на переходе

В Братске пьяная женщина-водитель на иномарке сбила 4 человек на переходе
Пьяная женщина-водитель в Братске сбила на нерегулируемом пешеходном переходе четырех человек. Об этом информирует ГУМВД по Иркутской области.



В результате наезда автомобиля пострадали четыре пешехода в возрасте от 16 до 18 лет. Полицейские установили, что за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» находилась 45-летняя женщина, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинская помощь потребовалась 18-летнему парню и трем девушкам в возрасте 16 и 17 лет. Двое пострадавших были госпитализированы.

После медицинского освидетельствования выяснилось, что содержание алкоголя в крови водителя превышало допустимую норму в 4,5 раза. По факту происшествия начата проверка, возбуждено административное дело. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

