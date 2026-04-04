Украинские мошенники развели россиянина-инвалида с диагнозом ДЦП на миллион рублей
Украинские мошенники развели россиянина-инвалида с диагнозом ДЦП. Парень мечтал о новеньком авто из-за границы и отдал аферистам более ₽1 млн. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
27-летний Михаил из Иванова планировал приобрести новый SsangYong корейской сборки, узнав о грядущем повышении утилизационного сбора. Чтобы сэкономить, он обратился в компанию, занимающуюся импортом автомобилей из-за рубежа. За услугу ему насчитали свыше 1 миллиона рублей. Для россиянина это была значительная сумма, поэтому он решил не торопиться с оформлением покупки. Парень запросил все необходимые документы и тщательно проверил, не является ли организация фиктивной. Убедившись в добросовестности партнёров, он заключил договор.
Менеджеры предупредили Михаила, что доставка автомобиля может затянуться из-за таможенного ажиотажа. Спустя пару месяцев он проверил уведомления в личном кабинете на сайте ФТС, но там не было никаких новостей. «Представители» компании, обещавшие привезти машину, постоянно переносили сроки. Затем молодой человек связался с генеральным директором фирмы и узнал, что тот не имеет отношения к менеджерам. Оказалось, что мошенники использовали данные реальной организации для своих целей. Позднее, при проверке IP-адресов, выяснилось, что аферисты находятся на территории Украины.
Сейчас Михаил, потерявший деньги и автомобиль, подал заявление в прокуратуру. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
