Взрыв произошел в квартире в Санкт-Петербурге
Взрыв произошел в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В ночь на 4 апреля мощный взрыв прогремел в доме на пятом этаже Красносельского шоссе. Ударная волна выбила окна.
Мужчина, который проводил эксперименты с химическими реактивами, получил серьёзные травмы. Его госпитализировали в критическом состоянии. Остальные жильцы дома и их квартиры не пострадали.
