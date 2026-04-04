Взрыв произошел в квартире в Санкт-Петербурге

Взрыв произошел в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



В ночь на 4 апреля мощный взрыв прогремел в доме на пятом этаже Красносельского шоссе. Ударная волна выбила окна.

Мужчина, который проводил эксперименты с химическими реактивами, получил серьёзные травмы. Его госпитализировали в критическом состоянии. Остальные жильцы дома и их квартиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии спустя десять дней после взрыва газа в частном доме скончались пострадавшие мать и двое ее детей. Трагедия произошла в селении Троицкое Сунженского района. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

