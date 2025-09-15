Охранник нашел на пляже спящую туристку и изнасиловал ее

15 сентября 2025, 19:54

В Италии осудили охранника, который изнасиловал спавшую на пляже туристку

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Италии вынесли приговор 54-летнему охраннику пляжа, который нашел спящую туристку и изнасиловал ее. Об этом информирует Today.it.