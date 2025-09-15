Охранник нашел на пляже спящую туристку и изнасиловал ее
В Италии вынесли приговор 54-летнему охраннику пляжа, который нашел спящую туристку и изнасиловал ее. Об этом информирует Today.it.
Инцидент произошел в августе 2021 года в Римини. 22-летняя уроженка Милана проводила время на пляже вместе с подругой. После посещения бара она уснула на шезлонге, а подруга вернулась в номер.
Ночной охранник заметил спящую девушку, воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Пострадавшая проснулась от сильной боли, а насильник прекратил свои действия только через несколько секунд.
Мужчину признали виновным. Суд первой инстанции вынес приговор — шесть с половиной лет лишения свободы.
