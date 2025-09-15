Достижения.рф

В Китае выписали многомиллионный штраф подросткам за мочеиспускание в суп в кафе

Суд в Китае назначил штраф двум 17-летним подросткам, которые помочились в кастрюлю с супом в одном из кафе Шанхая. Об этом сообщает Jornal de Notícias.



Инцидент произошел в феврале в одном из заведений сети Haidilao. Видео своих деяний злоумышленники опубликовали в Сети.

Компания обязалась возместить ущерб 4000 клиентам за испорченный обед. Суд приговорил двух школьников к выплате штрафа в размере 2,2 млн юаней, что эквивалентно примерно 26 млн рублей.

