Два украинца подорвались на гранате в собственной квартире
В Днепровском районе Киева двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в квартире. Об этом пишут украинские СМИ.
По предварительной информации, происшествие случилось во время застолья. Мужчины употребляли алкогольные напитки, когда один из них внезапно достал гранату и положил ее на стол.
В результате детонации устройства погибли два человека. Третьему участнику событий удалось спастись: он выпрыгнул из окна квартиры, получив при этом травмы.
Ранее стало известно, что граната взорвалась в руках мужчины в Воронежской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: