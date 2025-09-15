Достижения.рф

В Ленобласти насильник напал на 55-летнюю женщину в ее доме

Фото: iStock/Fedorovekb

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина пробрался в дом 55-летней женщины и напал на нее, передает «Фонтанка».



Жительница садоводства в массиве Белоостров оставила дверь незапертой, что заметил злоумышленник. Он беспрепятственно проник в дом и напал на хозяйку, пытаясь принудить её к интимным действиям.

Женщине удалось дать отпор: она укусила нападавшего и несколько раз ударила его кочергой.

По ее словам, мужчина был не старше 35 лет, невысокий и коротко стриженный. Его разыскивает полиция.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0