В Ленобласти насильник напал на 55-летнюю женщину в ее доме
Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина пробрался в дом 55-летней женщины и напал на нее, передает «Фонтанка».
Жительница садоводства в массиве Белоостров оставила дверь незапертой, что заметил злоумышленник. Он беспрепятственно проник в дом и напал на хозяйку, пытаясь принудить её к интимным действиям.
Женщине удалось дать отпор: она укусила нападавшего и несколько раз ударила его кочергой.
По ее словам, мужчина был не старше 35 лет, невысокий и коротко стриженный. Его разыскивает полиция.
