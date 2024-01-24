Охранник подделал полицейское удостоверение ради бесплатных услуг проституток

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz
В Санкт-Петербурге охранник подделал удостоверение полицейского, чтобы бесплатно пользоваться услугами проституток. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 30-летний мужчина явился к отделение полиции с повинной. Петербуржец признался, что в декабре 2023 года сделал себе поддельное удостоверения сотрудника полиции. Затем мужчина договорился с куртизанкой о встрече. С проституткой он познакомился на соответствующем сайте. Когда она села в автомобиль мужчины, он заявил о контрольной закупке и показал удостоверение.
Испугавшись ареста, девушка отдала «полицейскому» золотые сережки и бесплатно оказала интимные услуги. 23 января он сделал то же самое уже с другой проституткой. Он пригрозил ей, что подбросит пакетик с запрещенными веществами, если она с ним не «договорится». После бесплатного сексуального акта, мужчина отпустил девушку.
Читайте также:
Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии
Алина Юрчак