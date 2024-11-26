Охранник ресторана в Москве одним ударом отправил в кому закурившего гостя

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Курение в помещении пивного ресторана в Москве дорого обошлось одному из посетителей. Охранник заведения одним ударом проломил ему череп и отправил в глубокую кому.
О происшествии рассказал телеграм-канал Mash. Гость слегка выпил, что неудивительно для пивного ресторан, и решил закурить возле лестницы внутри бара, что уже непозволительно. Мужчине сделал замечание сотрудник заведения. Тот в ответ стал хамить. Охранник не сдержался и нанёс посетителю сокрушительный удар с правой. Тот рухнул на пол и ударился головой.
Незадачливого курильщика доставили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии, он впал в глубокую кому. Полиция задержала 40-летнего охранника ресторана. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Александр Бойцов