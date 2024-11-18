Бойца ММА Фоменкова побили в баре «Мумий Тролль», у него сотрясение мозга

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Боец ММА Кирилл Фоменков был избит в баре лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в столице. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Спортсмена доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.
Боец промоушена Fight Nights Global Кирилл Фоменков ночь с субботы на воскресенье проводил в баре музыканта «Мумий Тролль» на Новом Арбате. Спортсмен рассказал, что примерно в четыре утра он ввязался в конфликт с охранниками заведения. Потом началась драка, в которой Фоменков уступил.
Боец ММА был доставлен в медицинское учреждение, у Кирилла Фоменкова диагностировали сотрясение мозга кровоподтёки слева и параорбитальная гематома.
Ранее стало известно, что два депутата органов местного самоуправления Владимирской области сильно избили и облили из огнетушителя сотрудника автосервиса. Потерпевший не обращался в полицию.
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Боец промоушена Fight Nights Global Кирилл Фоменков ночь с субботы на воскресенье проводил в баре музыканта «Мумий Тролль» на Новом Арбате. Спортсмен рассказал, что примерно в четыре утра он ввязался в конфликт с охранниками заведения. Потом началась драка, в которой Фоменков уступил.
Боец ММА был доставлен в медицинское учреждение, у Кирилла Фоменкова диагностировали сотрясение мозга кровоподтёки слева и параорбитальная гематома.
Ранее стало известно, что два депутата органов местного самоуправления Владимирской области сильно избили и облили из огнетушителя сотрудника автосервиса. Потерпевший не обращался в полицию.
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Ольга Енгалычева