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Бойца ММА Фоменкова побили в баре «Мумий Тролль», у него сотрясение мозга

Фото: iStock/ nito100

Фото: iStock/ nito100

Боец ММА Кирилл Фоменков был избит в баре лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в столице. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Спортсмена доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.

Боец промоушена Fight Nights Global Кирилл Фоменков ночь с субботы на воскресенье проводил в баре музыканта «Мумий Тролль» на Новом Арбате. Спортсмен рассказал, что примерно в четыре утра он ввязался в конфликт с охранниками заведения. Потом началась драка, в которой Фоменков уступил.



Боец ММА был доставлен в медицинское учреждение, у Кирилла Фоменкова диагностировали сотрясение мозга кровоподтёки слева и параорбитальная гематома.

Ранее стало известно, что два депутата органов местного самоуправления Владимирской области сильно избили и облили из огнетушителя сотрудника автосервиса. Потерпевший не обращался в полицию.

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#спортсмены
В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, люди выпрыгивают из окон
18 ноября 2024, 12:49

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, людей эвакуировали, проинформировало ГУМЧС по региону.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прошла эвакуация пациентов и посетителей.

В социальных сетях появились видеозаписи пожара в медицинском учреждении. На кадрах видно, что люди спасаются, выпрыгивая из окон.

Минздрав Свердловской области передал, что в настоящий момент возгорание на крыше больницы №3 в Екатеринбурге ликвидировано.

По сведениям ТАСС, один человек пострадал. На носилках его вынесли к машине реанимации.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселье Новосибирской области в частном доме произошёл пожар. В результате происшествия погибли мать и четверо детей. Отец семейства и двое сыновей подросткового возраста смогли самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме — они погибли. Отца госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.

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Летевший из Москвы в Грузию самолёт подал сигнал бедствия
18 ноября 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажирский самолёт Superjet-100 подал сигнал о чрезвычайной ситуации после вылета из столичного аэропорта Внуково. Борт следовал по маршруту Москва - Тбилиси.
Инцидент произошёл утром 18 ноября, сообщает сервис Flightradar, специализирующийся на отслеживании рейсов в режиме реального времени. Причина, по которой экипаж подал сигнал бедствия, пока не известна. Воздушное судно продолжило выполнение рейса. Сообщается, что сигнал поступил в начальной стадии полёта.

В августе этого года экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подал сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Пилоты снизились до трёх километров и на этой высоте продолжили следование в пункт назначения. В московском аэропорту Шереметьево по регламенту была объявлена тревога. Через десять минут воздушное судно приземлилось, никто не пострадал.

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#самолет
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Мигрант украл у москвички почти два млн рублей и решил отправиться на СВО
18 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/chekat

В Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Об этом пишет Baza.
11 ноября 37-летняя Татьяна обнаружила, что деньги, которые она копила, заменены на билеты банка приколов. Она поняла, что это сделал ее сожитель по имени Жаргал, с которым она познакомилась в интернете и жила уже полтора года.

Парень все отрицал, тогда женщина отправилась в полицию. На допросе Жаргал быстро во всем признался. Он пояснил, что хотел отыграться на ставках. Так, он похитил у сожительницы 1 850 000 рублей и проиграл их.

Мать мужчины вернула часть украденных средств. Остальное Жаргал обещал отдать самостоятельно. По его словам, он готов отправиться на спецоперацию. Однако на предложение полицейских подписать контракт с Минобороны РФ мужчина ответил отказом.

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В Нижегородской области многодетная семья отравилась угарным газом
18 ноября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Нижегородской области семья из шести человек отравилась угарным газом. Инцидент произошёл в Кстовском районе региона.
Пострадали от угарного газа муж, жена и четверо их детей, сообщает телеграм-канал Ni Mash. Возраст детей от девяти до 17 лет. Все они госпитализированы вместе с родителями. Удачно, что взрослые почти сразу заметили признаки отравления, поэтому семья не успела сильно надышаться. В противном случае последствия могли стать необратимыми. Многие случаи отравления угарным газом приводят к летальному исходу.

По данным телеграм-канала, к отравлению привела неисправность системы вентиляции. Из-за этого угарный газ начал скапливаться в доме и достиг опасной концентрации, а вытяжка не работала должным образом.

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Прыснули баллончиком и порезали лицо: кто и за что напал на чемпиона России по футболу Евсеева в Астрахани, подробности
18 ноября 2024, 11:33

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и трое других сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения в Астрахани. Экс-футболист сборной России Евсеев сообщил, что с его здоровьем «не все в порядке», а ассистент тренера Александр Шмарко получил ножевые ранения. Подробности нападения – в материале «Радио 1».

Подробности нападения на экс-футболиста сборной России Евсеева


О нападении на главного тренера клуба «Ленинградец», шестикратного чемпиона России Вадима Евсеева первым сообщил комментатор Денис Казанский. Инцидент произошел в ночь на 18 ноября.

Тренер «Ленинградца» и трое сотрудников клуба возвращались в гостиницу после ужина в Астрахани, когда к ним подошли двое незнакомцев с просьбой закурить. После того как Евсеев отказал, нападавшие распылили ему в лицо перцовый баллончик. Ассистент тренера Александр Шмарко попытался вмешаться в конфликт, но злоумышленники достали нож и нанесли удар ему в лицо.

По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, рана оказалась поверхностной. Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба и переданы полиции.

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Что известно о нападавших


В управлении МВД России по Астраханской области сообщили, что напавшими на Евсеева оказались двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения. В ведомстве добавили, что один из нападавших находится под следствием по статье за мошенничество.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку», — заявили в МВД.

Состояние Евсеева после нападения


После нападения у бывшего футболиста сборной России Вадима Евсеева ухудшилось зрение. Об этом тренер сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Напали с ножом, отбивались – нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, в больнице», — сообщил Евсеев.

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Подросток облил 10-летнего мальчика розжигом и толкнул в костер в Приморье
18 ноября 2024, 11:14

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Надеждинском районе Приморского края подросток облил 10-летнего мальчика жидкостью для розжига и толкнул в огонь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Надеждинского района проводит проверку по факту получения термических ожогов 10-летним мальчиком в с. Вольно-Надеждинское», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 17 ноября родители привели в больницу десятилетнего сына. Врачи диагностировали у него ожог голени. Мальчик рассказал, что проходил мимо стадиона и заметил, что подростки жгут траву. Тогда он сделал им замечание. В ответ один из ребят плеснул в него жидкость для розжига и толкнул в огонь. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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На экс-футболиста сборной России Евсеева совершено нападение в Астрахани
18 ноября 2024, 11:12

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся нападению неизвестных в Астрахани. На него и его ассистента Александра Шмарко напали двое неизвестных с ножом и газовым баллончиком.
Инцидент произошёл накануне, 17 ноября, ближе к полуночи, сообщает РИА Новости. Команда Евсеева в Астрахани сыграла вничью 1:1 с местным «Волгарём». Тренерский штаб и сотрудники администрации клуба возвращались после ужина в ресторане в гостиницу, причём по одной из центральных улиц. Часть людей ушла вперёд, а Евсеев и Шмарко чуть отстали.

Внезапно сзади раздались крики, на тренера и его ассистента напали неизвестные. Представители клуба бросились на помощь своим коллегам и сами скрутили хулиганов, которых затем передали полиции. Во время потасовки Евсееву брызнули в лицо перцовым баллончиком, а Шмарко получил порез щеки. Обоим оказана медицинская помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Сейчас команда и тренерский штаб находятся в гостинице, сегодня все должны вылететь в Санкт-Петербург и приступить к тренировочному процессу.

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#новости
#петербург
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Площадь выявленных в Подмосковье лесных пожаров за год уменьшилась почти на 50%
18 ноября 2024, 10:51

Фото: пресс-службе Комлесхоза МО

Средняя площадь обнаружения лесных пожаров в Московской области за год сократилась почти на 50%. Об этом стало известно на совещании директоров филиалов Центрлесхоза и Мособллеса по итогам пожароопасного сезона 2024 года.
Оно состоялось в Звенигородском лесничестве под руководством председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгения Агулова.
«Доведённый указом президента показатель площади лесных пожаров для Московской области на 2024 год – 343,46 га. – не превышен. Он составил 30% от планового показателя. Также по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы регулярно обновляем парк пожарной техники, осваиваем новые технологии обнаружения. Всё это позволило на 5 минут – с 54 до 49 – сократить время реагирования на возгорания по сравнению с 2023 годом», – рассказал Агулов.
Он добавил, что средняя площадь природных пожаров в регионе сократилась на 35% с 0,8 га в 2023 году до 0,52 га – в 2024-м.

Ка отметили на совещании, причина 98% лесных пожаров – человеческий фактор. Больше всего пожаров – 35,4% – обнаружено с помощью системы видеомониторинга. Его ведут 132 камеры, установленные по территории области. В 2025 году к ним добавят ещё пять.

Пожароопасный сезон в лесах Московской области закрылся 16 ноября. В этом году он был открыт 1 апреля.

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#московская область
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Опубликованы новые подробности ликвидации летчика-перебежчика Кузьминова
Politico: летчика-перебежчика Кузьминова застрелили двое нападавших
18 ноября 2024, 10:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолет Ми-8, застрелили двое нападавших на парковке. Об этом сообщает газета Politico.
«Многие детали ликвидации Кузьминова остаются неясными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом, в котором жил летчик-предатель», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Кузьминов пытался убежать от своих убийц, но в какой-то момент упал. После убийства неизвестные, предположительно, сели в автомобиль своей жертвы и переехали Кузьминова, выезжая с парковки. Позже машину обнаружили сгоревшей в 20 километрах от города.

Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. В мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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