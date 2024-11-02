В Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё вступился

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Украинский военнослужащий в Одессе избил на улице женщину, а потом выстрелил в прохожего, который за неё заступился, сообщает Телеграм-канал «Страна.ua».
1 ноября у мужчины и двух женщин возник конфликт на дороге, в ходе которого правонарушитель нанёс одной из них телесные повреждения.
Очевидец, проходивший мимо, пытался защитить пострадавшую, но инициатор драки достал пистолет и выстрелил в молодого человека. Потом он спешно скрылся с места происшествия.
Через какое-то время его задержали правоохранительные органы. Стрелявший оказался действующим военнослужащим, а оружие травматическим. Пострадавший молодой человек сейчас госпитализирован с ранениями шеи и грудной клетки.
Также правонарушителю предъявили обвинения.
Ранее в Бурятии силовики задержали гражданина, который хотел украсть ребёнка и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
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Очевидец, проходивший мимо, пытался защитить пострадавшую, но инициатор драки достал пистолет и выстрелил в молодого человека. Потом он спешно скрылся с места происшествия.
Через какое-то время его задержали правоохранительные органы. Стрелявший оказался действующим военнослужащим, а оружие травматическим. Пострадавший молодой человек сейчас госпитализирован с ранениями шеи и грудной клетки.
Также правонарушителю предъявили обвинения.
Ранее в Бурятии силовики задержали гражданина, который хотел украсть ребёнка и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
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Ольга Енгалычева