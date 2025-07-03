В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе Сулейманова
В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о 59-летнем Вагифе Сулейманове, который в течение трёх месяцев будет находиться в столичном центре временного содержания иностранных граждан Сахарово. После этого его депортируют в Азербайджан, где у правоохранителей также имеются вопросы к задержанному.
Вероятнее всего, он находился на территории России незаконно.
Напомним, что накануне в Оренбурге был задержан ещё один азербайджанский вор в законе Заур Шипилов, которому вменили статью об организации преступной организации и участии в ней.
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