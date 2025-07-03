В Пскове в инфекционную больницу госпитализировали 42 человек после отравления

03 июля 2025, 20:20

Фото: медиасток.рф

Массовое отравление произошло в Пскове, госпитализировано 42 человека, проживавших в соцучреждении «Социальный городок» и Псковском госпитале ветеранов войн. Об этом сообщила региональная прокуратура в четверг, 3 июля.





Уточняется, что проверка с участием Роспотребнадзора выявила нарушения требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан.





«Действиям поставщика продуктов, который доставлял готовые блюда в закрытых контейнерах на специальном транспорте, будет дана оценка в рамках расследования уголовного дела», — сказано в публикации региональной прокуратуры.

