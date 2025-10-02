Охранник удерживал девочку за шею и трогал её в туалете отеля «ради развлечения»

02 октября 2025, 09:48

Охранник отеля в Тунисе напал на двух несовершеннолетних туристок

Фото: Istock/SB Arts Media

Охранник отеля в Тунисе приставал к двум несовершеннолетним девочкам из Великобритании. Инцидент произошёл в отеле Delphin Habib в конце сентября. Подробности сообщает издание Daily Mail.





Когда девочки выходили из туалета, сотрудник отеля напал на них. Он удерживал за шею 17-летнюю девушку, трогал её, а затем попытался поцеловать её 13-летнюю двоюродную сестру.



Родители сообщили администрации, но та больше часа отказывалась звонить в полицию. Правоохранители задержали охранника, но затем начала оказывать на семью давление. Офицеры утверждали, что мужчине нужно содержать семью, а девочек отвезли в участок и накричали на них.

«Это было ужасно. Я спросила его, почему он так поступает с нашими детьми, а он просто ответил: «Ради развлечения», — рассказала мать одной из девочек.