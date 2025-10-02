В глухой тайге пятые сутки ищут семью с малолетним ребёнком
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи с пятилетним малышом. Мужчина и женщина 1961 и 1977 года рождения вместе с ребенком 2020 года рождения отправились в туристический поход 28 сентября и не вернулись. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Известно, что группа двигалась в направлении горы Буратинка в районе Минской петли. С момента начала похода прошло уже пять дней, но путешественники не вышли на связь с родственниками.
Полицейские, волонтёры и местные жители обследуют лесную местность. В поисковых работах участвуют 50 человек, включая трёх спасателей и шестерых сотрудников полиции. Для помощи в операции поисковые группы применяют беспилотные летательные аппараты.
