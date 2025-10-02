В глухой тайге пятые сутки ищут семью с малолетним ребёнком

02 октября 2025, 08:38

В Красноярском крае пропала семья с пятилетним ребёнком

Фото: Istock/hobo_018

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи с пятилетним малышом. Мужчина и женщина 1961 и 1977 года рождения вместе с ребенком 2020 года рождения отправились в туристический поход 28 сентября и не вернулись. Об этом сообщает региональное управление МВД.