В Москве авария на Нахимовском проспекте парализовала движение
В Москве автомобильная авария затруднила движение на Нахимовском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По предоставленной информации, дорожное происшествие случилось на Нахимовском проспекте в районе дома 9А. Оперативные службы уже работают на месте. Они выясняют обстоятельства инцидента и уточняют информацию о пострадавших.
В результате аварии автомобилисты испытывают затруднения при движении на этом участке. Дептранс рекомендует водителям выбирать для объезда улицу Каховка или Варшавское шоссе.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в ЗАО Москвы, где пассажир такси угнал автомобиль, угрожая водителю ножом.
