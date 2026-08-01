Появились новые подробности о взрывном устройстве в ресторане «Balzi Rossi» в Москве

01 августа 2026, 23:49

Организаторы взрыва у «Balzi Rossi» могли использовать курьера «втёмную»

Фото: Istock / Leonid Ikan

Появились новые подробности взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, организаторы теракта могли использовать женщину-курьера, которая, предположительно, не знала о содержимом переданной ей коробки.