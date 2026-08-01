Появились новые подробности о взрывном устройстве в ресторане «Balzi Rossi» в Москве
Появились новые подробности взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, организаторы теракта могли использовать женщину-курьера, которая, предположительно, не знала о содержимом переданной ей коробки.
Целью нападения могли быть гости частного мероприятия, проходившего на летней веранде ресторана. Источники отмечают, что усиленная охрана у заведения, вероятно, позволила избежать большего числа жертв.
Предварительно, женщина подошла ко входу в ресторан с коробкой и сообщила сотрудникам, что внутри находится подарок для гостей. Однако охранник заподозрил неладное и решил проверить содержимое посылки. После этого произошёл взрыв.
По одной из версий следствия, взрывное устройство могло быть приведено в действие дистанционно. В результате погибли сама женщина, которая принесла коробку, и сотрудник охраны, остановивший её. Также погиб один из посетителей ресторана.
Мощность взрывного устройства могла составлять около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба, по предварительным данным, была начинена металлическими поражающими элементами, из-за чего пострадали не только люди рядом со входом, но и находившиеся на веранде ресторана.
После взрыва на месте происшествия обнаружили фрагменты тела погибшей женщины — её рука, по данным источников, оказалась на дороге примерно в 15 метрах от места подрыва.
Официальные ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшей женщины и возможных организаторов нападения.
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