Охранника задержали за совращение подростка в российском городе

09 сентября 2025, 22:23

«Фонтанка»: В Петербурге охранника задержали за совращение 15-летнего поодростка

Фото: istockphoto/Rawf8

Жителя Петербурга задержали по подозрению в сексуальных действиях в отношении подростка. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на следственные органы.