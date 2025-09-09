Охранника задержали за совращение подростка в российском городе
Жителя Петербурга задержали по подозрению в сексуальных действиях в отношении подростка. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на следственные органы.
По версии следствия, 41‑летний мужчина, работающий охранником, в период с января по июнь этого года вступал в интимные отношения с 15‑летним школьником‑мигрантом. По данным издания, встречи проходили в квартире подозреваемого. Пострадавший учится в восьмом классе. Накануне россиянина задержали, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
ГСУ СК возбудило уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Ранее СМИ сообщали о другом громком деле — в США учительницу привлекли к ответственности за растление учащихся, за одним из которых она присматривала и с которым вела переписку на интимные темы.
