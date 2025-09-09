Любопытство двухлетнего малыша на Урале кончилось для его семьи трагедией

09 сентября 2025, 22:09

kp.ru: в Екатеринбурге двухлетний малыш выпил уксусную эссенцию и умер

Фото: istockphoto/Motortion

В Екатеринбурге двухлетний мальчик погиб после того, как выпил концентрированный раствор уксуса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.