Достижения.рф

Любопытство двухлетнего малыша на Урале кончилось для его семьи трагедией

kp.ru: в Екатеринбурге двухлетний малыш выпил уксусную эссенцию и умер
Фото: istockphoto/Motortion

В Екатеринбурге двухлетний мальчик погиб после того, как выпил концентрированный раствор уксуса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.



По данным издания, мать ненадолго оставила ребёнка без присмотра — ушла в туалет. Вернувшись, она услышала крики и увидела сына с бутылкой 70%-го уксуса, которую он достал из кухонного шкафа. Малыш показывал на рот.

Скорая приехала через несколько минут, мать и ребёнка доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Мальчик был помещён в реанимацию, врачи боролись за его жизнь около четырёх часов, но спасти ребёнка не удалось.

Ранее сообщалось, что юный хоккеист скончался во время тренировки в Свердловской области.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0