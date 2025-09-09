Любопытство двухлетнего малыша на Урале кончилось для его семьи трагедией
В Екатеринбурге двухлетний мальчик погиб после того, как выпил концентрированный раствор уксуса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, мать ненадолго оставила ребёнка без присмотра — ушла в туалет. Вернувшись, она услышала крики и увидела сына с бутылкой 70%-го уксуса, которую он достал из кухонного шкафа. Малыш показывал на рот.
Скорая приехала через несколько минут, мать и ребёнка доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Мальчик был помещён в реанимацию, врачи боролись за его жизнь около четырёх часов, но спасти ребёнка не удалось.
