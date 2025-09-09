Россиянину вынесли приговор за отправку интимных фото школьницам
Жителю Марий Эл вынесли приговор за отправку в мессенджере интимных фотографий девочкам девяти и одиннадцати лет. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Следствием и судом было установлено, что в августе 2023 года и в мае 2024 года 45-летний мужчина переписывался с двумя несовершеннолетними. Зная их возраст, он отправлял им сообщения интимного характера и порнографические фотографии.
Решением суда мужчину признали виновным по статье Уголовного кодекса о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Жителя Марий Эл приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
