Россиянину вынесли приговор за отправку интимных фото школьницам

09 сентября 2025, 21:55

В Марий Эл мужчину осудили на 10 лет за отправку интимных фото двум школьницам

Фото: iStock/YakobchukOlena

Жителю Марий Эл вынесли приговор за отправку в мессенджере интимных фотографий девочкам девяти и одиннадцати лет. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.