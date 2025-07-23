Охранники избили школьников после концерта Славы КПСС в Петербурге
Охранники избили подростков после выступления российского рэпера Вячеслава Машного, известного под псевдонимом Слава КПСС, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, сначала двое охранников расталкивали толпу, которая покидала мероприятие. Затем они набросились на двух школьников, повалили их на асфальт и начали наносить удары по лицу. Еще одного парня, который пришел на им помощь, также избили.
Сами секьюрити пояснили, что молодые люди вели себя неадекватно во время концерта, а также нецензурно выражались в общественном месте. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Другие подробности пока неизвестны.
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