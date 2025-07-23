Неизвестный ударил по лицу подростка в Ленобласти, пострадавший госпитализирован
Неизвестный ударил по лицу подростка в Ленинградской области.
Как уточнили региональные СМИ, пострадавший госпитализирован с травмами глаза и носовых пазух. По данным «Оперативного покрытия», 15-летнего юношу из поселка Янино-1 отвезли в отделение офтальмологии вечером, 22 июля.
Выяснилось, что у него ушибленная рана верхнего века с переломами орбиты правого глаза и стенок верхне-челюстной носовой пазухи. Предварительно известно, что все произошло в скейт-парке в ЖК «Янила Кантри», где малолетнего ударил незнакомец. Удар пришелся по скуле. В произошедшем сейчас разбираются полицейские 97-го отдела.
Перед этим стало известно, что 17-летнему охраннику выстрелили в голову из травматического оружия. Парень выжил, но месяц пролежал с сотрясением.
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