В Подмосковье мигранты забили насмерть глухонемого от рождения мужчину
В Подмосковье двое неадекватных мигрантов забили насмерть глухонемого от рождения мужчину. Об этом пишет издание «Ветер Москвы».
Отмечается, что Геннадий Черников родился в Грозном, откуда был вместе с семьёй эвакуирован во время первой чеченской кампании. На выплаченную компенсацию удалось купить небольшую квартиру в городе Чкаловский Московской области.
Три дня назад Геннадий возвращался с работы, как вдруг на него напали два мигранта в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, мужчину ударили три раза, после чего тело оттащили в кусты.
Нападавшие скрылись с места преступления, но их удалось быстро вычислить по камерам видеонаблюдения. Задержанные вообще не разговаривают по-русски и не имеют регистрации.
Россиянин от полученных травм скончался на месте. У него остались двое детей.
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