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Мощный взрыв прогремел в Петербурге

Причиной громкого взрыва в Петербурге стала сигнальная ракета
Фото: iStock/InfinitumProdux

В Колпино прояснились обстоятельства громкого происшествия во дворе жилого дома. По предварительной версии, причиной резкого звука стал запуск сигнальной ракеты.



Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», снаряд попал в окно одной из квартир многоэтажного дома, а затем упал на землю. На месте уже поработали сотрудники следственных органов, которые собрали и изъяли фрагменты ракеты — их направят на экспертизу для детального изучения.

В момент попадания в квартире находились женщина и ребёнок. К счастью, они не получили травм и временно покинули жильё. Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, выясняя, кто именно запустил пиротехническое устройство.

Похожий инцидент ранее произошёл в Москве. При взрыве петарды в квартире пострадал подросток.

Александр Огарёв

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