Мощный взрыв прогремел в Петербурге
В Колпино прояснились обстоятельства громкого происшествия во дворе жилого дома. По предварительной версии, причиной резкого звука стал запуск сигнальной ракеты.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», снаряд попал в окно одной из квартир многоэтажного дома, а затем упал на землю. На месте уже поработали сотрудники следственных органов, которые собрали и изъяли фрагменты ракеты — их направят на экспертизу для детального изучения.
В момент попадания в квартире находились женщина и ребёнок. К счастью, они не получили травм и временно покинули жильё. Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, выясняя, кто именно запустил пиротехническое устройство.
Похожий инцидент ранее произошёл в Москве. При взрыве петарды в квартире пострадал подросток.
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