Мощный взрыв прогремел в Петербурге

04 октября 2026, 04:50

Причиной громкого взрыва в Петербурге стала сигнальная ракета

Фото: iStock/InfinitumProdux

В Колпино прояснились обстоятельства громкого происшествия во дворе жилого дома. По предварительной версии, причиной резкого звука стал запуск сигнальной ракеты.