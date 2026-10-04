Природный пожар в Калифорнии охватил почти 300 га
В округе Лос‑Анджелес бушует крупный природный пожар, площадь возгорания достигла 287 гектаров (2,87 кв. км). Стихийное бедствие вспыхнуло в субботу, и сейчас огонь продолжает распространяться.
Как сообщили в пожарной службе штата, причина возникновения ЧП пока не установлена. В целях безопасности местные власти объявили эвакуацию жителей нескольких близлежащих районов.
Газета New York Post пишет, что борьба с огнём ведётся комплексно. В настоящий момент специалисты работают как на земле, так и с воздуха.
Ранее пожар зафиксировали на северо-востоке Москвы. Пламя охватило промышленную зону в районе улицы Молодцова и распространилось на площади 60 кв. м.
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