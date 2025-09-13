Достижения.рф

Две девочки погибли под колесами иномарки при ДТП в Волгодонске

Водитель «Ауди» насмерть сбил двух девочек на самокате при ДТП в Волгодонске
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Минувшим вечером в Волгодонске 22‑летний водитель на Audi, по данным очевидцев, попытался проехать на запрещающий сигнал и сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по «зебре» на электросамокате.



Как пишет портал DONDAY, 17‑летние подруги скончались до приезда скорой помощи. Отмечается, что девушки не спешились и пересекали проезжую часть, оставаясь на самокате.

В социальных сетях появились видеозаписи, где мужчину видели в уличных гонках с неоднократными нарушениями правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил смертельное ДТП в Нижегородской области: погибли двое взрослых и ребенок.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 1 0 0 1