Две девочки погибли под колесами иномарки при ДТП в Волгодонске
Минувшим вечером в Волгодонске 22‑летний водитель на Audi, по данным очевидцев, попытался проехать на запрещающий сигнал и сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по «зебре» на электросамокате.
Как пишет портал DONDAY, 17‑летние подруги скончались до приезда скорой помощи. Отмечается, что девушки не спешились и пересекали проезжую часть, оставаясь на самокате.
В социальных сетях появились видеозаписи, где мужчину видели в уличных гонках с неоднократными нарушениями правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил смертельное ДТП в Нижегородской области: погибли двое взрослых и ребенок.
