Две девочки погибли под колесами иномарки при ДТП в Волгодонске

13 сентября 2025, 11:48

Водитель «Ауди» насмерть сбил двух девочек на самокате при ДТП в Волгодонске

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Минувшим вечером в Волгодонске 22‑летний водитель на Audi, по данным очевидцев, попытался проехать на запрещающий сигнал и сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по «зебре» на электросамокате.