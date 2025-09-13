Под Казанью так и не нашли тела пассажиров перевернувшегося на Волге катера

13 сентября 2025, 12:59

Под Казанью продолжаются поиски пассажиров перевернувшегося на Волге катера

Фото: iStock/TerryKelly

Спасательные службы Татарстана продолжают поисковую операцию после крушения катера на Волге. Тела пассажиров до сих пор не обнаружены, сообщили в Главном республиканском управлении МЧС России.