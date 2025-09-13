Достижения.рф

Под Казанью так и не нашли тела пассажиров перевернувшегося на Волге катера

Под Казанью продолжаются поиски пассажиров перевернувшегося на Волге катера
Фото: iStock/TerryKelly

Спасательные службы Татарстана продолжают поисковую операцию после крушения катера на Волге. Тела пассажиров до сих пор не обнаружены, сообщили в Главном республиканском управлении МЧС России.



По данным ведомства, специалисты обследовали уже более 4,5 тысячи квадратных метров дна и около 240 тысяч квадратных метров акватории с помощью гидроакустического оборудования. Однако положительных результатов операции пока нет.

По предварительной информации, водитель катера не справился с управлением, в результате чего судно перевернулось. Известно, что пассажиры находились без жилетов. Также зафиксированы нарушения в пассажировместимости – судно шло с перегрузом.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0