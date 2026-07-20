Охваченный огнём житель Аргентины в панике выбежал на улицу
В аргентинском городе Маркос‑Хуарес 20‑летний Исайас Баррера погиб от множественных ожогов. Об этом пишет издание Los Andes.
По словам родственников молодого человека, причиной случившегося могла стать его девушка. Согласно предварительной информации, она плеснула на Барреру горючую жидкость как раз в тот момент, когда он хотел закурить.
Охваченный огнём, Исайас выбежал на улицу. На помощь ему пришла соседка, которая сумела сбить пламя, набросив на пострадавшего одеяло.
Барреру срочно доставили в больницу в критическом состоянии. Медики диагностировали ожоги 95% поверхности тела, спасти мужчину не удалось.
Прокуратура ведёт расследование и рассматривает не только версию о нападении, но и о несчастном случае — возгорание могло произойти во время ремонта мотоцикла. Ряд местных СМИ сообщает, что перед переводом в ожоговое отделение молодой человек успел дать показания, которые согласуются со вторым выводом. Следственные действия продолжаются.
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