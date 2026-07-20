Мотоциклистку госпитализировали после аварии в Петербурге
В результате аварии на проспекте Славы в Петербурге мотоциклистка получила травмы и запросила помощь медиков. Об этом пишет телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Специалисты зафиксировали у пострадавшей множественные переломы, а также повреждения головы, грудной клетки, таза и конечностей. Кроме того, у женщины диагностировали ушиб лёгкого и шок второй степени. Сейчас она находится на лечении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Согласно предварительным данным, ДТП произошло из‑за столкновения мотоцикла с легковым автомобилем. Машина, двигавшаяся в направлении Витебского проспекта, выполнила разворот в неположенном месте и преградила путь байкерше.
Ранее в Иркутской области произошла смертельная авария. Жертвой ДТП стала 69-летняя пенсионерка.
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