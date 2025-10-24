Оказались в огненной ловушке: 20 человек сгорели заживо в туристическом автобусе
По меньшей мере 20 человек погибли при возгорании туристического автобуса в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом пишет газета Hindustan Times.
Транспорт компании Kaveri Travels с 44 пассажирами направлялся из города Хайдарабад в Бангалор. Предварительно, на национальном шоссе автобус столкнулся с мотоциклом, который застрял под ним и повредил топливный бак. В результате возникло возгорание, которое быстро распространилось по всему салону.
Большинство пассажиров спали в момент столкновения. Некоторые успели разбить окна и выбраться наружу, однако многие оказались заблокированными внутри горящего автобуса. Из-за этого значительную часть людей не смогли спасти.
Местные жители оказаи помощь пострадавшим, а также попытались вытащить оставшихся в ловушке пассажиров до приезда пожарных. Сейчас другие детали трагедии уточняются.
Читайте также: