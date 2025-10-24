Оказались в огненной ловушке: 20 человек сгорели заживо в туристическом автобусе

24 октября 2025, 08:14

Минимум 20 пассажиров погибли при возгорании туристического автобуса в Индии

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

По меньшей мере 20 человек погибли при возгорании туристического автобуса в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом пишет газета Hindustan Times.