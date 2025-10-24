Кадры с места крупного пожара в Петербурге появились в Сети
Спасатели ликвидировали возгорание в промышленном ангаре на Хрустальной улице в Петербурге. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Тушение пожара заняло полтора часа. Спасатели успешно справились с возгоранием, которое распространилось по всей площади помещения. Для его ликвидации привлекли 20 специалистов и четыре единицы спецтехники.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются компетентными органами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на территории ангара вспыхнул крупный пожар. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.
