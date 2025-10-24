Опубликованы кадры с места жесткой аварии в Петербурге
Вечером на Большом Сампсониевском проспекте столкнулись два автомобиля марки KIA. Кадры с места происшествия публикует Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария привела к значительным повреждениям транспортных средств. У синего автомобиля практически полностью разрушен капот. Второй участник ДТП имеет заметные вмятины на правой стороне кузова. Вокруг разбросаны осколки от обоих автомобилей.
В результате аварии пострадал 30-летний мужчина. Его в тяжёлом состоянии доставили в Елизаветинскую больницу.
Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося и оформления ДТП.
