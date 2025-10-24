Опубликованы кадры с места жесткой аварии в Петербурге

24 октября 2025, 01:28

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге

Фото: istockphoto / Bilanol

Вечером на Большом Сампсониевском проспекте столкнулись два автомобиля марки KIA. Кадры с места происшествия публикует Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».