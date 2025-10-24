Два человека погибли в загоревшемся автомобиле на юго-западе Москвы
В московском районе Ясенево 24 октября загорелись четыре автомобиля. В результате пожара погибли два человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
Оба погибших находились в одном из вспыхнувших транспортных средств. Расположенные поблизости автомобили тоже получили повреждения.
Экстренные службы оперативно прибыли на место инцидента. Специалисты занимаются ликвидацией последствий пожара.
Причина возгорания на данный момент остается неизвестной. Ведется расследование обстоятельств случившегося для установления всех деталей.
Ранее в Петербурге пламя охватило один из промышленных ангаров. На срочный вызов приехала бригада спасателей в составе 20 человек.
