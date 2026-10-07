«Оказался пешкой»: Челябинского блогера посадили за вымогательство у олигарха

07 октября 2026, 16:44

Блогера Шумакова из Челябинска посадили на три года за вымогательство

Фото: istockphoto/simpson33

Центральный районный суд Челябинска приговорил местного блогера Сергея Шумакова к трем годам лишения свободы по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бизнесмена Сергея Вайнштейна. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.