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«Оказался пешкой»: Челябинского блогера посадили за вымогательство у олигарха

Блогера Шумакова из Челябинска посадили на три года за вымогательство
Фото: istockphoto/simpson33

Центральный районный суд Челябинска приговорил местного блогера Сергея Шумакова к трем годам лишения свободы по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бизнесмена Сергея Вайнштейна. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Судебная инстанция признала Шумакова виновным, пишет URA.RU. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, Шумаков действовал в интересах Евгения Кротенко*. Они договорились шантажировать Вайнштейна и потребовали у него 300 тысяч рублей в обмен на отказ от публикации порочащих бизнесмена сведений.

Блогер, как утверждается, выступал посредником при передаче денег. Средства от Вайнштейна получили родственники Кротенко*. После этого правоохранители задержали всех участников предполагаемой схемы.

Шумаков признал вину и начал сотрудничать со следствием. В последнем слове он заявил, что «оказался пешкой» в этой истории, и попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Никита Кротов

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