Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста

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Порядка 150 человек вышли на улицы Коркино в Челябинской области после убийства цыганом женщины-таксиста. Народ требует наказать виновных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в среду вечером в припаркованном во дворе автомобиле было обнаружено тело 40-летней женщины, которая работала частным извозчиком. На её теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Последним она подвозила подростка-цыгана, который, вероятнее всего, и убил женщину. Молодой человек задержан. У таксистки остались двое детей, 11 и 15 лет. Власти региона оказывают помощь семье.
Отмечается, что убийство женщины вызвало волнения у жителей Коркино, которые вышли на улицы с требованием наказать виновных. В общей сложности толпа состояла из около 150 человек.
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Анастасия Чинкова