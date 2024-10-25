В Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки

Фото: istock/blinow61
Вечером 24 октября в Коркино Челябинской области произошли массовые беспорядки, вызванные убийством 40-летней таксистки. Правоохранительные органы задержали более 50 человек, двое из которых получили травмы. Об этом информирует Telegram-канала Ural Mash.
Напомним, что 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя таксистка Елена Сарафанова с ножевыми ранениями. Трагедия произошла после того, как она выехала на вызов в цыганский поселок.
В социальных сетях появились фотографии двух подозреваемых — братьев-цыган, 17 и 19 лет. Следствие полагает, что младший из них убил женщину во время конфликта, нанеся ей несколько ножевых ударов. Подростка задержали, а его старший брат дает показания по делу.
На следующий день, 24 октября, местные жители собрались у дома подозреваемых. В этот момент раздались выстрелы, в результате которых были ранены два человека. Это спровоцировало массовые беспорядки: люди начали поджигать дома и переворачивать автомобили.
На место прибыли полиция и Росгвардия. Цыгане, опасаясь самосуда, пытались покинуть поселок и уехать в соседний Еманжелинск.
Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно произошла трагедия: маленький ребенок погиб, когда на него упал телевизор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В социальных сетях появились фотографии двух подозреваемых — братьев-цыган, 17 и 19 лет. Следствие полагает, что младший из них убил женщину во время конфликта, нанеся ей несколько ножевых ударов. Подростка задержали, а его старший брат дает показания по делу.
На следующий день, 24 октября, местные жители собрались у дома подозреваемых. В этот момент раздались выстрелы, в результате которых были ранены два человека. Это спровоцировало массовые беспорядки: люди начали поджигать дома и переворачивать автомобили.
На место прибыли полиция и Росгвардия. Цыгане, опасаясь самосуда, пытались покинуть поселок и уехать в соседний Еманжелинск.
Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно произошла трагедия: маленький ребенок погиб, когда на него упал телевизор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова