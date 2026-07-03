Около 18 тысяч килограммов острого соуса Frank's Redhot разлили в одной стране

03 июля 2026, 11:52

The Columbus Dispatch: в США разлили примерно 18 тыс. кг острого кетчупа

Фото: istockphoto/esilzengin

В северной части округа Делавэр (штат Огайо, США) произошёл необычный инцидент на межштатной автомагистрали — полуприцеп, перевозивший партию острого соуса Frank's Redhot, дал течь. Об этом стало известно 3 июля.