Около 18 тысяч килограммов острого соуса Frank's Redhot разлили в одной стране
В северной части округа Делавэр (штат Огайо, США) произошёл необычный инцидент на межштатной автомагистрали — полуприцеп, перевозивший партию острого соуса Frank's Redhot, дал течь. Об этом стало известно 3 июля.
Как сообщает The Columbus Dispatch со ссылкой на местные власти, из транспортного средства вылилось около 40 тысяч фунтов продукта. Это превышает 18 тысяч килограммов.
Инцидент произошёл 1 июля. Прибывшие на место пожарные расчёты приняли нестандартное решение: они отказались от смыва вещества с дорожного покрытия, чтобы избежать возможного ущерба окружающей среде. Вместо этого спасатели задействовали защитные резервуары для локализации разлива.
В настоящее время дорожная полиция рассматривает вопрос о наложении штрафа на компанию-перевозчика, ответственную за нарушение герметичности груза. Подробности выясняются.
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