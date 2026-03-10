«Разливали тоннами»: В Москве пресекли производство опасного суррогата

10 марта 2026, 13:00

В Москве задержали владельца кафе по делу о нелегальном производстве алкоголя

Фото: МВД России

В Москве задержали группу лиц, которые подозреваются в нелегальном производстве и продаже алкоголя. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, криминальный бизнес организовал владелец одного из кафе.