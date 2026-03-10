«Разливали тоннами»: В Москве пресекли производство опасного суррогата
В Москве задержали группу лиц, которые подозреваются в нелегальном производстве и продаже алкоголя. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, криминальный бизнес организовал владелец одного из кафе.
Установлено, что производство находилось в подсобных помещениях на территории нескольких населённых пунктов Подмосковья. Готовую продукцию разливали по бутылкам и сбывали через небольшие магазины и точки общепита.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли резервуары общим объёмом более 30 тонн, а также свыше 4,2 тысячи литров готовой к продаже продукции. По этому факту возбудили уголовное дело.
Суд отправил одного из фигурантов под стражу, троих поместил под домашний арест, а ещё двоим ограничил определённые действия. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее в Новокузнецке задержали мужчину, пытавшегося пронести наркотики в суд.
Читайте также: