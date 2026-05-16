Около 20 человек погибли в Японии после лечения препаратом от васкулита
В Японии зафиксировали десятки летальных случаев после применения препарата Tabneos, предназначенного для лечения от васкулита. Об этом сообщает местное издание Kissei.
У пациентов, принимавших лекарство, в течение трех месяцев развивались тяжелые заболевания печени. В частности, специалисты заявили о разрушительных процессах в желчных протоках.
Проблема вышла за пределы Японии: в Корее среди примерно 8,5 тысяч пациентов, использовавших Tabneos, зарегистрировали 13 летальных исходов.
В Японии препарат по‑прежнему имеет официальный статус одобренного лекарства, однако производитель принял срочные меры. Компания ввела запрет на назначение Tabneos новым пациентам из‑за высокого риска повреждения печени. Тем, кто уже проходит курс лечения, врачи рекомендуют в индивидуальном порядке оценить целесообразность его продолжения с учетом выявленных опасных побочных эффектов.
