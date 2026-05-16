«Торнадо из пчел»: рой насекомых обрушился на Белый дом
На территории резиденции президента США зафиксировали массовое скопление пчел. О нашествии насекомых сообщает Fox News.
Инцидент привлек внимание журналистки издания Александрии Хофф. Она сняла видео с роем насекомых и поделилась им в соцсетях, оставив соответствующий комментарий.
«Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!» — говорится в ее посте.Кроме того, Хофф охарактеризовала пчел как «суперзлых». Примерно так же новых обитателей резиденции назвал и президент США Дональд Трамп, когда в начале мая одна из них попыталась ужалить его.
Возле Белого дома расположено несколько ульев. Последний из них в конце апреля установила первая леди США Мелания Трамп. Примечательно, что улей выполнен в форме Белого дома.