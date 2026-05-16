«Торнадо из пчел»: рой насекомых обрушился на Белый дом

Фото: istockphoto/William Jones-Warner

На территории резиденции президента США зафиксировали массовое скопление пчел. О нашествии насекомых сообщает Fox News.



Инцидент привлек внимание журналистки издания Александрии Хофф. Она сняла видео с роем насекомых и поделилась им в соцсетях, оставив соответствующий комментарий.

«Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!» — говорится в ее посте.
Кроме того, Хофф охарактеризовала пчел как «суперзлых». Примерно так же новых обитателей резиденции назвал и президент США Дональд Трамп, когда в начале мая одна из них попыталась ужалить его.

Возле Белого дома расположено несколько ульев. Последний из них в конце апреля установила первая леди США Мелания Трамп. Примечательно, что улей выполнен в форме Белого дома.
Александр Огарёв

