Около 200 собак сгорели заживо по вине хозяйки

Mash: 200 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде из-за халатности хозяйки
Фото: iStock/wirot pathi

Около 200 собак погибли при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По прибытии первых пожарных площадь возгорания надворной постройки составляла 50 квадратных метров. К тушению привлекли 30 человек и шесть единиц техники. В настоящее время специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего.

По данным телеграм-канала Mash, хозяйка разводила разные породы собак на продажу. Она держала в пристройке щенков шпицев, чихуахуа и бульдогов. Предполагаемой причиной пожара могла стать ее халатность.

По информации источника, женщина отапливала помещение старой печью без заслонки. В итоге угли вылетели из очага на пол, и разгорелся огонь. Животные оказались заблокированы и не смогли выбраться.

Лидия Пономарева

