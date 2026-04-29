Около 200 собак сгорели заживо по вине хозяйки
Около 200 собак погибли при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По прибытии первых пожарных площадь возгорания надворной постройки составляла 50 квадратных метров. К тушению привлекли 30 человек и шесть единиц техники. В настоящее время специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего.
По данным телеграм-канала Mash, хозяйка разводила разные породы собак на продажу. Она держала в пристройке щенков шпицев, чихуахуа и бульдогов. Предполагаемой причиной пожара могла стать ее халатность.
По информации источника, женщина отапливала помещение старой печью без заслонки. В итоге угли вылетели из очага на пол, и разгорелся огонь. Животные оказались заблокированы и не смогли выбраться.
