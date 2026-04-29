Ребенка затянуло в щетку трактора в Зеленограде

«Известия»: 12-летний мальчик погиб под уборочным трактором в Зеленограде
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Зеленограде в результате происшествия с коммунальной техникой погиб 12-летний мальчик.



Трагедия произошла 29 апреля в районе Крюково. Об этом сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, ребенок запрыгнул на движущуюся спецмашину, после чего его затянуло в щетку трактора. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Мальчик застрял в щетке спецтехники», — добавил собеседник.
На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Никита Кротов

