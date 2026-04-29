Автобус влетел в Камаз на Варшавском шоссе в Москве
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и дорожной техники.
Как сообщил осведомленный источник Агентству городских новостей «Москва», инцидент случился на Варшавском шоссе у дома 268, строение 2. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали не менее пяти человек.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае кот прыгнул на руки водителю, и машина улетела в кювет. Все произошло на дороге Ачинск — Ужур — Троицкое.
