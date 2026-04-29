Россиянин насмерть забил трехлетнюю девочку

СК: Житель Новосибирска насмерть забил трехлетнюю девочку
О жестоком убийстве трехлетней девочки в Новосибирске сообщили в региональном Следственном комитете.



Подозреваемым стал 29-летний сожитель матери ребенка. По версии следствия, мужчина нанес малышке множественные удары по голове и различным частям тела.

Девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось — она скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее ребенка затянуло в щетку трактора в Зеленограде. Все случилось в районе Крюково. Погиб 12-летний мальчик.

Никита Кротов

