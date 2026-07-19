Около 30 млн пчел погибли после обработки полей в российском регионе

19 июля 2026, 11:57

SHOT: около 30 млн пчел погибли после обработки полей в Красноярском крае

Фото: iStock/Pawich Sattalerd

В Красноярском крае после обработки полей пестицидами погибли около 30 миллионов пчел — примерно 600 семей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.