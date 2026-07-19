Около 30 млн пчел погибли после обработки полей в российском регионе
В Красноярском крае после обработки полей пестицидами погибли около 30 миллионов пчел — примерно 600 семей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам пасечников, аграрии нарушили закон, не предупредив их о предстоящей процедуре за 5–10 дней, как того требуют правила. Владельцы пасек написали 18 заявлений в полицию, а один фермер обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. Потенциальные потери меда оцениваются в 18 тонн, так как одна пчелосемья дает около 30 килограммов товарной продукции в год.
Массовая гибель насекомых в регионе происходит не впервые. Ранее подобные инциденты фиксировались в 2021-м в Боготольском районе, где погибло около 20 миллионов пчел, в 2024-м — в Балахтинском районе и Петропавловке, а в 2025-м — в Емельяновском районе, где пчеловоды оценили потери еще в шесть миллионов особей.
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